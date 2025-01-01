Двама мъже от Ихтиман се издирват за побой, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 19:50 ч. на 2 септември пред денонощен магазин в града. Полицейски служители реагирали на сигнал за конфликт между група мъже. На място те установили, че мъж, под влиянието на алкохол, се е държал непристойно. Към него се приближил друг мъж, който му направил забележка и го хванал за дрехите, при което почерпеният паднал на земята.

Виждайки това, намиращи се наблизо мъже реагирали, като ударили мъжа няколко пъти по главата и тялото.

Служителите на реда установили самоличността на участниците в побоя.

За срок до 24 часа са задържани трима криминално проявени ихтиманци.

Останалите двама се укриват, като издирването им продължава.