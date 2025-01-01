Столична община закри успешно проекта LIFE IP CLEAN AIR с Национална конференция, на която бяха представени впечатляващи резултати от съвместната работа на шест български общини за подобряване на качеството на въздуха. Форумът събра представители на държавни институции, местни власти и експерти, които обсъдиха постигнатото и очертаха бъдещите стъпки.

Проектът е първи по рода си в България и осигури безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с по-екологични алтернативи за хиляди домакинства.

Основни резултати

Над 10 500 нови уреда за екологично отопление са монтирани в шестте партньорски общини.

В София от тях 5557 уреда, подпомогнали 3180 домакинства.

8265 кандидати в цялата страна са получили одобрение за подмяна.

В столицата е отчетено 44,4% понижение на средногодишната концентрация на фини прахови частици (ФПЧ10) спрямо 2016 г.

За шестте общини общото намаление е 38,36%, а дните с превишения на нормата са намалели с близо 80%.

Изградени са 12 автоматични измервателни станции (по две във всяка община) за мониторинг на качеството на въздуха.

Социален ефект

„Това не са просто числа – това са по-здрави деца, по-чисти квартали и по-добро качество на живот за стотици хиляди българи“, подчерта зам.-кметът на София по екология и председател на управителния комитет на проекта Надежда Бобчева.

Тя акцентира, че инициативата е дала възможност на уязвими домакинства да преминат към по-чисто отопление, без да поемат непосилни разходи. „В София съчетаваме по-строги правила по отношение на чистотата на въздуха с грижа към най-уязвимите – и това е правилният път за модернизация на града“, допълни Бобчева.

Поглед напред

На конференцията беше потвърдено, че Столична община ще надгражда резултатите чрез нови проекти по Оперативна програма „Околна среда“ и мерки за устойчива градска мобилност. Допълнително подкрепа ще бъде осигурена чрез финансови инструменти като Фонд ФЛАГ, които ще улеснят прехода към зелена енергия и ще финансират иновативни екологични проекти.

„Заедно доказахме, че чистият въздух не е мечта, а постижима цел, когато градим устойчиви политики и мислим за хората“, заключи Бобчева.