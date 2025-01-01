20-годишен е с отнето свидетелство за управление на моторно превозно средство (шофьорска книжка) за срок от 12 месеца след рисково шофиране в центъра на София.

В понеделник около 23 часа патрул на Зоналното жандармерийско управление в София, изпълняващ задачи в центъра на столичния град, забелязва, че на площад „Ал. Невски“ се правят дрифтове с кола. Те веднага се намесили и задържали водача – младеж на 20 години от София.

На място е извикан автопатрул на 05 РУ-СДВР, който е взел отношение по компетентност. От пътните полицаи на виновния шофьор е наложена глоба от 3000 лева и му е отнето свидетелството за управление на МПС за срок от 12 месеца.