Столична община беше официално уведомена с писмо от „Екобулпак“ АД, че организацията възнамерява да преустанови обслужването на цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци в 16 столични района – "Банкя", "Витоша", "Връбница", "Възраждане", "Изгрев", "Илинден", "Красна поляна", "Кремиковци", "Лозенец", "Люлин", "Овча купел", "Надежда", "Панчарево", "Подуяне", "Сердика", "Слатина", съобщиха от Общината в позиция по заявеното намерение.

„Екобулпак“ е една от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, с които Столичната община (СО) има сключени договори за обслужване на цветните контейнери за разделно събиране.

От Общината посочват, че на 28 октомври „Екобулпак“ прави опит да депонира в Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) 4 тона отпадъци от цветни контейнери, представени като „битови“. Ръководителят лаборатория към предприятието инж. Лилия Димитрова отказва приемането на отпадъка след лабораторен контрол, доказал, че съдържанието е рециклируемо, а не битово. На 4 ноември кметът на София получава писмо от „Екобулпак“ с уведомление за намерението им да спрат обслужването на цветните контейнери в посочените 18 района.

Столична община категорично заявява, че заравянето или депонирането на пластмаса и други рециклируеми отпадъци е напълно недопустимо, както и че подобна практика нанася сериозни щети върху околната среда, води до отделяне на токсични вещества в почвата и въздуха и пряко застрашава здравето на хората.

Предприетото от „Екобулпак“ намерение няма договорно основание и представлява самоволно действие, което противоречи на ангажиментите им към гражданите на София и към производителите, които им плащат да събират и рециклират опаковки, е позицията на Общината.

От СО допълват, че настоящият им ход може да се разглежда като опит за блокиране на системата за сметосъбиране в „Люлин“ и подкопаване на усилията на Общината да осигури по-чиста, по-ефективна и устойчива система. По информация на СО в първата седмица на временната организация в Люлин (обслужван от „Екобулпак“) са събрани 35 тона отпадъци – близо двойно повече спрямо 18 тона в седмицата преди кризата.

Това е в пълен разрез с публичния ангажимент на Столична община да насърчава разделното събиране и активното участие на гражданите в рециклирането. София залага именно на това – повече разделно събиране, по-малко отпадък за депониране и по-голяма отговорност от организациите по оползотворяване, пише още в позицията на Общината.

СО призовава Министерството на околната среда и водите да вземе незабавно отношение и да упражни контрол върху дейността на „Екобулпак“ и останалите организации по оползотворяване, за да се гарантира спазването на закона и устойчивостта на системата за управление на отпадъците в столицата.

От 4 октомври в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“ влезе в сила нова временна организация за сметосъбирането.