Млади доброволци от Испания, Латвия, Германия, Италия, Португалия, Франция, Република Северна Македония и България участваха в обновяването на пейки и детски площадки в София. Това съобщи кметът на столицата Васил Терзиев в профила си във Фейсбук.

По думите му доброволците са работили заедно, за да пребоядисат и освежат пейки в парка на НДК и в Южния парк, да изрисуват спирка на градския транспорт и да почистят разделно. Инициативата е осъществена със съдействието на общинското предприятие „Паркове и градски градини“.

„Вярвам, че градът се променя и с малки дела, направени с отношение – такива, които оставят след себе си нещо видимо и усещане за общност“, отбелязва Терзиев. Според него направеното от доброволците е повече от ремонт – това е жест на уважение към града и към хората, които живеят в него.

Кметът е благодарил лично на участниците – Алан, Алекса, Арйен, Джулио, Жоао, Клара, Рита, Моника, Мириам и Десислава, като им е връчил малък подарък в знак на признателност и надежда, че ще запазят добри спомени от София и ще се върнат отново.

В столичните паркове вече е започнало и засаждането на есенните цветя, съобщи Терзиев. По думите му това е още една стъпка към по-красива и жива столица. "Грижата за града не е само на институциите – тя е споделена от всички нас“, допълва Васил Терзиев.