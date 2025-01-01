Детето, пострадало в инцидент с трамвай, е в противошокова зала на болница „Пирогов“. Това съобщиха от лечебното заведение. Извършват се множество прегледи и изследвания за уточняване на състоянието му.

По-рано днес от Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че момиче на 11 години е било блъснато от трамвай на ул. "Граф Игнатиев" в София. От дирекцията допълниха, че детето е било на колело.

При инцидента момичето е било придружавано от възрастен, каза на брифинг в общината зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев. По думите му на път за "Пирогов" детето е било контактно. Ватманката е била в шок, оказана й е помощ, каза още Чаушев.

На публикуваните снимки и видеа се вижда засилено полицейско присъствие, както и линейка. От Центъра за спешна медицинска помощ в София съобщиха, че сигналът е постъпил в 13:35 ч., а в 13:40 линейката е била на място. Медицинският екип е установил, че пострадалото момиче вече е транспортирано до лечебно заведение. Екипът е оказал на място помощ на ватмана – жена на 51 г., на която е предложена хоспитализация, но тя е отказала.