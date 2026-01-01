Децата от Кривина вече няма да изминават километри пеша или да зависят от това родителите им да могат да ги закарат на училище. Ще имат директна автобусна връзка до Казичене и към метростанция „Искърско шосе“ с редовно разписание и предвидимост. Това написа кметът на София Васил Терзиев във фейсбук профила си.

След закриването на училището през 2019 г. децата учат в съседното село Казичене. Това означава близо три километра всеки ден пеша или с кола, ако родителите могат да помогнат. Редовна линия няма. Алтернатива – също, добави кметът.

Затова предлагаме промяна с нова линия №188, която да свързва Кривина, Казичене, Бусманци и Герман с метростанция „Искърско шосе“, нови линии №191 и №192, които да поемат вътрешните маршрути между кварталите и да осигуряват по-честа и бърза връзка с метрото, посочи Терзиев.

Той допълни, че тази промяна е резултат от работата на екипа на зам.-кмета по транспорт Виктор Чаушев, на районните кметове на „Искър“ и „Панчарево“ и на общински съветници от различни политически групи, които са съвносители на доклада.

Столичната община предложи промяна в транспортната схема, с която се въвежда по-надеждно обслужване по направлението от североизточните към югозападните части на София чрез две нови линии - 71 и 75.

