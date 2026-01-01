Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на 21-годишен мъж, ограбил 13-годишно момче.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 7 януари 2026 г. около 13:40 часа в подлеза на трамвайна спирка на ул. "Оборище“ в София, обвиняемият С.Т. е отнел сумата от 50 лева от малолетно момче, като е използвал заплаха.

Обвиняемият е казал на момчето: „дай ми 5, 10, 15, 20 лв., колкото имаш или ще те напръскам в очите“, извадил от джоба на якето си спрей и го насочил към очите на малолетния.

Момчето извадило от джоба си 50 лева, които обвиняемият дръпнал от ръцете му.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор С.Т. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.