Ситуацията със сметосъбирането в кварталите „Люлин“ и „Красно село“ се нормализира. Това каза пред журналисти столичният заместник-кмет Надежда Бобчева, която благодари на доброволците и на гражданите за помощта и търпението. Бочева посочи, че за втори ден успяват да почистят девет от десетте микрорайона, което означава, че се върви към трайно подобряване на ситуацията в „Люлин“. По думите ѝ днес на терен е имало седем големи и шест малки камиона, както и една „щипка“ за едрогабаритните отпадъци.

В „Красно село“ към момента не са почистени осми и девети сектор – комплексите „Борово“ и „Белите брези“. Уверението е, че с нощната смяна ще бъде направено. Утре очакваме в „Люлин“ да продължат да работят камионите, а в „Красно село“ – пет големи камиона, заедно със стандартната нощна смяна, допълни тя.

Започнало е и поетапното събиране на големите сиви контейнери, които са били поставени на критичните точки, тъй като започва да отпада необходимостта им. Точката на бул. „Житница“ вече изцяло е почистена от едрогабаритните отпадъци, увери тя. Плановете ни са в най-скоро време там да бъде поставена ограда и контейнер, в който да може да се изхвърля разделно. Бобчева призова хората да продължават да изхвърлят отпадъците разделно.

Кварталите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ остават без фирма за сметопочистване

Тя посочи още, че знае за днешния протест, който е организиран за липсата на сметосъбиране в район „Люлин“, но нямат информация за протест, организиран от жителите на кв. „Красно село“. По думите й няма точки, които да не са били обслужени през последните два дни. Под една или друга форма някои от организаторите на протеста имат политическа връзка с партии, представени в Столичния общински съвет, посочи още Бобчева, без да назове конкретни партии.

На въпрос дали предстои криза с боклука в кварталите „Слатина“, „Изток“ и „Редута“ заместник-кметът припомни, че Столична община прекрати обществената поръчка и в момента тече срокът на обжалване. Търсим решение, включително и евентуално чрез пряко договаряне с потенциални изпълнители, добави тя. Водят се разговори и с районните кметове за организация, подобна на тази в „Люлин“ и „Красно село“. Вече имаме опит как се прави. Бобчева изрази надежда, че няма да се стигне до криза.

Няма конкретни стъпки и действия от страна на изпълнителната власт да ни помогне под каквато и да било форма, по-скоро това беше чист пиар, каза тя в отговор на въпрос дали все още не искат помощ от изпълнителната власт, след като на 9 октомври кметът на София Васил Терзиев се срещна с премиера Росен Желязков.