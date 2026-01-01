Автобус на градския транспорт е аварирал на кръстовището на булевардите "Тодор Александров" и "Константин Величков", видя репортер на БТА. Потребители в социалните мрежи също съобщават за промени в движението.

На място има екип на полицията, който регулира движението, има и авариен екип, който трябва да изтегли автобуса.

Движението по бул. "Константин Величков" в посока кръстовището с бул. "Александър Стамболийски" е затворено за леки автомобили. Образувало се е задръстване и преминаването през участъка е затруднено.

Трамваите се движат нормално.