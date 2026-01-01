Голяма авария на уличен водопровод наложи спирането на водата в редица места в София.

Във връзка с отстраняване на авария на уличен водопровод на ул. "Искърско шосе" № 2 се налага спиране на водоснабдяването в района на НПЗ Искър от бул. "Христофор Колумб" до ул. 5001, кв. "Димитър Миленков", кв. "Абдовица", с. Бусманци и с. Казичене.

Подробна информация за хода на ремонтната дейност ще бъде налична на страницата на „Софийска вода“ и на мобилното приложение на дружеството: "Моята вода" .

„Софийска вода“ АД се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!