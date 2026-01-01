Във връзка с отстраняване на авария на уличен водопровод ж.п. прелеза преди Индустриална зона Кремиковци се налага спиране на водоснабдяването в района на кв. "Ботунец", ж.к. "Ботунец", ж.к. "Ботунец" 2 , кв. "Челопечене", индустриална зона "Челопечене" и индустриална зона "Кремиковци".

Подробна информация за хода на ремонтната дейност ще бъде налична на страницата на „Софийска вода“ и на мобилното приложение на дружеството: "Моята вода" .

„Софийска вода“ АД се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!