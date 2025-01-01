Жител на село Ярлово е привлечен като обвиняем за хулиганство след разследване, проведено от служители на Районното управление в Самоков, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на улица в селото, където 71-годишен мъж е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. По данни на разследващите, той е обиждал полицейски служители и е хвърлил пиратка към патрулен автомобил.

След приключване на действията по разследването, мъжът е привлечен в качеството на обвиняем. Спрямо него е взета мярка за неотклонение „подписка“.

Полицията напомня, че подобни прояви срещу органите на реда представляват сериозно нарушение на закона и подлежат на наказателна отговорност.