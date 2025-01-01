Софийският градски съд стави в ареста четирима от мъжете, задържани след протеста в София на 1 декември. Петият 21-годишният Николай Алексиев, беше пуснат от съда против парична гаранция от 1000 лева.

Жулиен Желязков, Кристиян Йончев, Лъчезар Тулешков и Мартин Иванов са обвинени в хулигански прояви - хвърляне на пиротехнически средства, както и на стъклена бутилка към полицейски служители в нощта на протеста. Според магистратите няма опасност те да се укрият, но може да извършат ново престъпление.

Свидетелите Кирил Петров и Калоян Димитров, служители на Столичната дирекция на вътрешните работи, са казали, че са видели група от шест-седем души, които са хвърляли бомбички към сградата на Министерския съвет и съответно срещу полицаите пред нея, предаде БНТ. Те се сливали с тълпата и били без маски, но когато ги хвърляли, излизали напред и слагали маските. След като групичката си е тръгнала, полицаите ги проследили, като запомнили как изглеждат. Впоследствие те били задържани.

Съдът посочи, че събраните до момента доказателства са достатъчни и отбеляза свидетелските показания на двама полицаи, които били на протеста на 1 декември, според които трима от задържаните са свалили маските си и са влезли в словесен конфликт с част от гражданите на площада. При задържаните са открити и маски.

Освен това съдът посочи още, че не е налице реална опасност четиримата да се укрият, но има опасност същите да извършат друго престъпление. Освен това бе посочено, че деянието от тях е било извършено при многохиляден протест на граждани, които са изразявали своите искания по демократичен начин, като това е застрашило сигурността на полицейските служители, както и на гражданите.

Иван Първанов, защитникът на Жулиен Желязков, отбеляза, че на този ранен етап от разследването не са събрани достатъчно доказателства за вероятни хулигански действия от негова страна. Той отбеляза думите на двамата свидетели - полицейските служители, които са отбелязали, че той е хвърлил бутилка, а след това е напуснал територията на протеста, без да извърши други опасни действия. Описа го като „добър и спокоен човек, без агресия, който е завършил готварство и в момента това работи“. Първанов поиска мярката за неотклонение да се промени в парична гаранция.

Ивета Кръстева, адвокат на обвиняемите Лъчезар Тулешков и Кристиян Йончев, обясни пред съда, че спрямо двамата не е налице укриване. Защитникът отбеляза още, че и двамата работят и към момента няма данни да се обоснове реално предположение, че са извършили престъпление по хулигански подбуди. Кръстева поиска от съда промяна на мярката с по-лека.

Иван Златков, защитник на Мартин Иванов, отбеляза, че няма основание клиентът му да се укрие, като подчерта, че той е неосъждан, с чисто съдебно минало. Златков посочи още, че не са взети натривки, тъй като обвиненията са за хвърляне на пиротехнически средства по полицейски служители. „Липсват видео материали, които да докажат, че Мартин Иванов е участвал в тези действия“, каза Златков, като поиска от съда спрямо клиента му да не се вземе никаква мярка, а ако такава се вземе, то тя да бъде подписка или парична гаранция.

Днешното решение подлежи на обжалване.

По време на протеста в София на 1 декември бяха арестувани 71 души, сред които и синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар, който впоследствие беше освободен с мярка "подписка". Друг мъж, извършвал вандалски действия, бе задържан с 31 хиляди лева, разделени на купюри с имената на улици върху тях. В ареста за постоянно останаха петима души, а срещу други се водят следствени действия.