Софийски районен съд осъди М.Б. на 3 години ефективен затвор за кражба на 4300 лева и монетник от офис за плащания в ж.к. „Зона Б-5“. Присъдата е по обвинителен акт на Софийска районна прокуратура и подлежи на обжалване.

На 2 август 2025 г. обвиняемият М.Б. влязъл в офис за плащания в ж.к. „Зона Б-5“ в София, използвайки ключ и дистанционно, и откраднал 4300 лева и монетник със стотинки.

Деянието е извършено повторно, тъй като мъжът вече е осъждан за идентично престъпление.

В хода на разследването е установено, че обвиняемият е имал информация за наличността на пари в офиса и е разполагал с ключ. Той е изчакал всички служители да напуснат преди да извърши кражбата.

Досъдебното производство по случая е приключило за два месеца, след което наблюдаващият прокурор е внесъл обвинителен акт в Софийски районен съд.

Съставът на съда призна М.Б. за виновен и му наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, което да изтърпи ефективно при първоначален строг режим.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.