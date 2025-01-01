По обвинение на Софийска районна прокуратура на 2 години затвор е осъден 46-годишен мъж за кражба.

Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 02.07.2025 г. в с. Панчарево е счупил прозорец на лек автомобил и отнел чужди движими вещи – сумата от 1200 лв. и портмоне от владението на И.П

По случая е водено разследване. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, сочещи него като автор на деянието.

Състав на Софийски районен съд призна мъжа за виновен по повдигнатото му обвинение и беше наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, което той следва да изтърпи ефективно при строг режим.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд