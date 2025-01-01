Окръжната прокуратура в Сливен задържа за срок до 72 часа 18-годишен шофьор, обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 17-годишно момиче и 20-годишен младеж.

Престъпното деяние е осъществено на 27 август 2025 година на пътя от с. Градец към гр. Котел.

Тежка катастрофа с две жертви край Котел

Установено е, че обвиняемият е управлявал автомобил, в който са се возили още трима души. Водачът е допуснал пътнотранспортно произшествие, в което двама от спътниците му са починали.

Предстои Окръжна прокуратура-Сливен да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия, което ще бъде разгледано по-късно през днешния ден.