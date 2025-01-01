Пожар избухна в адвокатска кантора в центъра на Сливен, като бързата намеса на огнеборците предотврати по-сериозни последици и спаси жена, блокирана от гъстия дим.

Инцидентът е станал в сграда, намираща се в непосредствена близост до Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението", което е било решаващо за светкавичната реакция.

Огънят е тръгнал от кухненско помещение в кантората, след което гъст, задушлив дим бързо се е разпространил по коридорите и е блокирал изходите. В този момент в един от офисите е била жена, която не е успяла да напусне сградата.

"Отварям и гледам, вече имаше доста черни пламъци", разказва потърпевшата. Осъзнавайки опасността, тя реагира адекватно. "Аз бях в моята стая, в моя офис, и влязох в коридора да видя какво се случва... А пак затворих вратата и звъннах на пожарната."



По думите ѝ, реакцията на огнеборците е била мигновена. "И те изключително бързо дойдоха, за около две-три минути някъде дойдоха," допълва тя.

Пристигналите на място екипи установяват, че жената е блокирана на един от етажите. "Пожарникарите дойдоха изключително бързо и със стълба спасиха човека от черните пламъци," коментираха свидетели на драматичната акция. Заради гъстия дим и невъзможността за евакуация през стълбището, е използвана механична стълба. "Да, със стълбата ме изкараха навън," потвърди спасената жена.



Други очевидци също потвърдиха бързината, с която са се отзовали пожарникарите. "Да, дойдоха изключително бързо. Пламъците вече се бяха разраснали. А и много бързо се справиха. Общо взето, това се случи."

В продължение на повече от половин час от сградата са се виели гъсти черни пушеци, докато екипите са работили по овладяването на огъня и обезопасяването на помещенията. "Които горят вътре, черни пушеци има вече половин час," коментираха събралите се наоколо граждани.



Благодарение на късмета, че сградата се намира на по-малко от 50 метра от пожарната, и професионализма на сливенските огнеборци, инцидентът се размина без жертви и по-сериозни материални щети.