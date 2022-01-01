Пешеходец е загинал в Каварна след удар от автомобил

Пешеходец загина,в Сливенско, съобщиха от полицията.Пътното произшествие с пострадал е станало на 3 януари, на пътя в посока Ямбол-Сливен в землището наСигналът за инцидента е получен в 21:04 часа. На пътен участък, извън населено място, автомобил, управляван от водач на 32 години от село Глуфишеводвижещ се по пътното платно.В резултат на настъпилото произшествиеПо случая е образувано досъдебно производство.