Пешеходец загина, пометен от шофьор в Сливенско, съобщиха от полицията.
Пътното произшествие с пострадал е станало на 3 януари, на пътя в посока Ямбол-Сливен в землището на село Крушаре.
Пешеходец е загинал в Каварна след удар от автомобил
Сигналът за инцидента е получен в 21:04 часа. На пътен участък, извън населено място, автомобил, управляван от водач на 32 години от село Глуфишево, е ударил 58-годишен мъж, движещ се по пътното платно.
В резултат на настъпилото произшествие пешеходецът е починал. По случая е образувано досъдебно производство.
Пътното произшествие с пострадал е станало на 3 януари, на пътя в посока Ямбол-Сливен в землището на село Крушаре.
Пешеходец е загинал в Каварна след удар от автомобил
Сигналът за инцидента е получен в 21:04 часа. На пътен участък, извън населено място, автомобил, управляван от водач на 32 години от село Глуфишево, е ударил 58-годишен мъж, движещ се по пътното платно.
В резултат на настъпилото произшествие пешеходецът е починал. По случая е образувано досъдебно производство.