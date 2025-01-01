Локализиран е пожарът в автоморга в Сливен. Това каза пред журналисти главен инспектор Росен Георгиев, изпълняващ длъжността началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Сливен.

Огънят е ограничен, за да не се разпространи към намиращите се в близост автомобили и стелажи с авточасти на територията на автоморгата, както и към съседните сгради. Седем противопожарни автомобили гасят огъня, участват екипи от Сливен, Нова Загора, Твърдица и Ямбол.

БТА

Няма пострадали хора. Имаше опасност за екипите, защото на моменти имаше взривове от еърбеците на автомобилите, но сме взели мерки, обясни главен инспектор Росен Георгиев.

По думите му няма опасност за хората от задимяването, екип със специализиран автомобил е пристигнал от Ямбол за замерване чистотата на въздуха. Експертите ще установят дали има замърсяване на въздуха.

Гасителните действия продължават, ще бъде организирано и дежурство на по-късен етап, за да не се разгори отново пожарът.

Сигналът е подаден в 19:12 часа. Изясняват се причините за пожара.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира, че по данни от автоматичната измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух в гр. Сливен, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), не се отчита повишаване или превишение на контролираните показатели след възникналия пожар в автоморга край града. Това съобщават от министерството на сайта на ведомството.

Пожарът е обхванал административната сграда на обекта и частично е засегнал автомобилни части. На място работят седем екипа на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен. По информация от РИОСВ – Стара Загора, вятърът не е насочен към града. Регионалната инспекция работи съгласувано с всички ангажирани с пожара институции.

В района на пожара ще бъде разположена и мобилна автоматична измервателна станция на ИАОС, която ще извършва допълнителни измервания на качеството на въздуха в района.

МОСВ, чрез своите структури – РИОСВ и ИАОС, продължава да следи ситуацията и при необходимост ще информира обществеността своевременно, се посочва в съобщението.