Дигитален клуб към Народно читалище „Христо Смирненски 1944“ отвори врати в Сливен. Клубът предоставя безплатен достъп до дигитални ресурси, интернет и възможности за обучение в електронна среда за гражданите, съобщиха от културната институция.

Новото пространство е изградено по проект „Заедно в дигиталния свят – без възраст, без граници – изграждане на дигитален клуб при НЧ „Христо Смирненски 1944“ – Сливен“. Проектът е финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU по процедура „Изграждане на мрежа от дигитални клубове“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Клубът предлага използване на компютърна техника и интернет, съдействие при работа с електронни административни услуги, участие в онлайн обучения. Също така то дава достъп до дигитални образователни ресурси и подкрепа при търсене на работа онлайн.

Чрез дейностите си клубът насърчава дигиталното включване, ученето през целия живот и активното участие на гражданите в дигиталната среда.

Услугите на дигиталния клуб са безплатни и достъпни за всички желаещи. Той се намира в кв. „Република“ и работи от понеделник до петък, от 12:00 до 18:00 часа.