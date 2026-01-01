Младеж на 14 години загина при пожар в Сливен, а 43-годишна жена е пострадала, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

На 3 април в 21:58 ч. в пожарната в Сливен е получено съобщение за пожар в апартамент в жилищна кооперация в кв. „Сини камъни“ в града. Изпратени са два пожарни автомобила и една автомеханична стълба с екипи от регионалната дирекция на пожарната в Сливен. При инцидента е загинало момче на 14 години, жена на 43 години е пострадала. Причината за пожара е в процес на установяване.

По първоначални данни на полицията при инцидента детето е загинало вследствие на вдишване на дим. Пострадалата е негова майка, тя е приета в Отделението по реанимация заради вдишване на газове и дим. Тя е в стабилно състояние и без опасност за живота, съобщиха за БТА от Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщават още, че за денонощието в цялата страна са потушени 34 пожара. Звената на пожарната са реагирали на 90 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 11 пожара, от които четири – в жилищни сгради, и един – в спомагателни, временни или паянтови постройки. Без нанесени материални щети са възникнали 23 пожара, от които един – в сухи треви, горска постеля и храсти, четири - в транспортни средства и два други.

Извършени са 49 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са седем лъжливи повиквания.