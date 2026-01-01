Полицейски служители с небрандирани автомобили ще следят за рисково и агресивно шофиране по пътищата в област Силистра. Новата мярка е част от организацията на Областната дирекция на МВР за подобряване на пътната безопасност и ограничаване на нарушенията.

При установяване на нарушение екипите в цивилни автомобили ще подават информация в реално време на най-близкия полицейски патрул, който ще спира водачите и ще налага съответните санкции. Само за един час от прилагането на този метод са били засечени 11 нарушители на път II-21 в участъка между разклона за село Ситово и село Айдемир.

По разпореждане на директора на ОДМВР-Силистра старши комисар Пешо Петров всяка седмица ще се провеждат специализирани полицейски операции. Основен акцент в тях ще бъдат превишената скорост, опасните маневри, неправилното изпреварване, арогантното поведение на пътя и участието в нерегламентирани автомобилни състезания.

При необходимост за контрола ще бъде използван и дрон.

От полицията припомнят, че още преди време са предприети мерки срещу дрифтовете и безразсъдното шофиране. По улица „Капитан Кръстев“ в Силистра са изградени две изкуствени неравности с цел ограничаване на нарушенията, а участъкът по ул. „Шуменско шосе“ край село Калипетрово е включен в ежедневните обходи на пътните полицаи, включително през нощта.

По предложение на полицията предстои и монтирането на стационарна камера за контрол на скоростта на изхода на Силистра в посока село Айдемир.

От началото на годината служителите на ОДМВР-Силистра са съставили два акта за т.нар. дрифтене. Единият от нарушителите е обжалвал наказанието, но съдът е потвърдил санкцията. В резултат водачът е лишен от право да управлява моторно превозно средство за една година и му е наложена глоба в размер на над 1500 евро.