Полицаи задържаха двама водачи, употребили наркотици, след скандал за отнето предимство на бул. „Симеон Велики“ в Шумен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Кавгата между двама шофьори е възникнала около 15:15 часа вчера. Един от тях, мъж на 59-години, нанесъл удар с ръка по страничното огледало на леката кола на другия - шофьор на 48 години.

Двамата са изпробвани с техническо средство за употреба на наркотици, като при по-възрастния мъж са отчетени опиати, а при по-младия - амфетамин. Взети са им и кръвни проби за химичен анализ.

Мъжете са задържани за срок до 24 часа.

По случая се води разследване.