Около 22:30 ч. снощи автомобил се е врязал в детска площадка до бл. 38 в кв. “Христо Смирненски” в София. Това съобщи кметът на район "Слатина" Георги Илиев.

БГНЕС / FACEBOOK ПРОФИЛ НА ГЕОРГИ ИЛИЕВ - КМЕТ НА СЛАТИНА

Преди да се забие в детската площадка, употребилият алкохол шофьор е бил преследван от полицията. При гонката са нанесени поражения по три други превозни средства.

"Истинско чудо е, че няма пострадали, още повече, че живеещи там ми казаха, че 10 минути преди инцидента там е имало две семейства и децата са играли на площадката. В момента наш екип е там и разчиства площадката. Ще направим оценка на щетите и ще поискаме законово възможната компенсация", написа кметът във Facebook.

Извършителят е задържан, като направеният му на място тест е отчел 2,7 промила алкохол в издишания въздух. Предстои да му бъде взета и кръвна проба.

Според Илиев шофьорът е познат на полицията и е имал подобни прояви в миналото.

"Вчера, около 22:30 получихме сигнал от граждани за развиваща се кавга между мъж и жена в междублоковото пространство на кв. „Христо Смирненски“ с отправени викове и заплахи за живота и здравето на жената и с опити за палеж на имущество, което се намира до блока. Изпратени са екипи на Първо районно управление, които успяват да установят въпросните лица. Мъжът, който е бил в нетрезво състояние, се качва в автомобил и прави опит да избяга от органите на реда, като последователно реализира 3 ПТП-та. Губи управление над автомобила и се забива в детска площадка. За щастие, там не е имало никой", обясни на брифинг началникът на 1-РУ-СДВР комисар Иво Захариев.

По думите му автомобилът на шофьора е иззет.

Относно спорът с жената, която води скитнически начин на живот, Захариев уточни, че мъжът е успях да я полее с течност, която още не е установено каква е, и е направил опит да я запали.

Говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Николаев заяви, че делото е докладвано в прокуратурата. Той уточни, че мъжът е осъждан.

По случая се води разследване.