Учениците в Русе се връщат в клас след вчерашния неучебен понеделник.

Местната администрация в крайдунавския град реши заради очакваните ниски температури в този ден – между минус 9 и минус 14 градуса, както и обилния сняг през уикенда, да остави учениците вкъщи. Мярката не важеше за детските градини.

Днес учениците вече са в клас на фона на увеличавата се заболяемост от грип и остри респираторни заболявания. По данни на Регионалната здравна инспекция заболяемостта е 150,76 на 10 хил. души.

В редица други региони също има ръст на заболеваемостта от остри респираторни заболявания, в т. ч. Ямбол, Кюстендил, Велико Търново и Благоевград, а във Варна обявиха грипна епидемия от 14 до 20 януари.

Днес времето в цялата страна отново ще е студено - минималните температури са между минус 10° и минус 5°, за София – около минус 10°. В Русе проблем с отоплението е установен само в едно училище, съобщи БНТ. Към момента аварията е отстранена и всички учебни заведения на територията на областта ще работят нормално.