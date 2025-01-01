Тежка катастрофа между кола и тролейбус от градския транспорт в Русе по чудо не взе жертви.

Инцидентът блокира един от най-натоварените булеварди в града.

В автомобила, който се е обърнал по таван, е имало две жени, едната е с по-тежки наранявания. Няма пострадали пътници от автобуса.

Според очевидци, жената се е движила в крайна лява лента, когато завила рязко вдясно, ударила се в тролейбуса, след което автомобилът й се преобърнал.

Причините за происшествието се изясняват.