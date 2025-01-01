Таксиметров шофьор е нападнат в Русе, извършителят е задържан, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че на 18 септември около 02:30 ч., е получен сигнал за побой над таксиметров шофьор в района на ул. „Казанлък“ зад спирка „Печатни платки“.

По първоначални данни нападателят – 35-годишен русенец, нанесъл удари в лицето и гърдите на шофьора, след което го повалил на земята. Екип на Второ РУ, който патрулирал в района, прекратил инцидента и задържал мъжа на място.

Пострадалият е откаран в УМБАЛ „Медика“ с фрактури в тазовата област и е настанен за лечение. Извършителят е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е образувано досъдебно производство, което продължава под надзора на прокуратурата.