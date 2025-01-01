43-годишен мъж е убит от съседа си - 44-годишен, в русенското село Тръстеник.

Това съобщи на брифинг заместник окръжният прокурор и говорител на Окръжната прокуратура в Русе Мирослав Маринов. Престъплението е извършено на 26 август вечерта. Тялото на мъжа било открито на следващия ден, когато постъпил сигнал в полицията.

При първоначалният оглед не са установени данни за умишлено умъртвяване, но при назначената аутопсия станало ясно, че починалият е удушен и със счупвания на гръдния кош, каза директорът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Николай Кожухаров.

"Веднага е започнало разследване като престъплението е открито в ранните часове на 30 август, събота. Арестуваният е известен на органите на реда със своята агресия и редовната употреба на алкохол", каза Кожухаров. По думите му двамата мъже не работели на трудови договори. Те били в приятелски взаимоотношения.

Наблюдаващият прокурор Иво Георгиев каза, че по случая са назначени много експертизи, като в кръвта на жертвата са установени над 4 промила алкохол. "Не се знае дали скандалът е възникнал заради пари", посочи още Георгиев.

За престъплението законът предвижда от 10 до 20 години затвор. Прокурор Георгиев каза, че на 2 септември прокуратурата ще поиска от съда обвиняемият да бъде задържан за постоянно в ареста.