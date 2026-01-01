40-годишна шофьорка блъсна тийнейджъри с тротинетка в Русе, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 20 април на ул. „Независимост“ №2 - в района на паркинга на НАП - в посока бул. „Придунавски“.

При извършване на маневра за завой с цел паркиране, тя е ударила изпреварващата я тротинерка.

Тротинетката е управлявана от 16-годишно момче с пътничка на 14 години.

Момичето е прегледано и е освободено за домашно лечение. Причината за инцидента е отнемане на предимство. Не е установена употреба на алкохол.