Автоматичната станция за контрол качеството на атмосферния въздух (КАВ) -„Възраждане“, която е част от националната система, не е регистрирала превишения на нормите на фини прахови частици (ФПЧ10)10 микрона през месец май в Русе.

Максималната измерена концентрация на този атмосферен замърсител е била 30,72 микрограма на кубичен метър, при норма от 50 микрограма, съобщиха от МОСВ.

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От началото на годината са отчетени общо 15 превишения на средноденонощната норма по този показател. За същия период на миналата са регистрирани 5 превишения на ФПЧ 10 през месец май и 47 денонощия с наднормени стойности, в периода януари - май 2025 г.

До края на годината за Русе предстоят още три измервания на КАВ с Мобилната автоматична станция на ИАОС.