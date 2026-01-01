Над 135 000 „маркови“ стоки задържаха митнически служители на ТД Митница - Русе и МП "Лесово".

На 13 февруари в района на околовръстния път във Видин митническите служители спират за проверка товарен автомобил с българска регистрация, управляван от турски гражданин. Водачът е представил транзитна декларация, а ремаркето е било с ненарушена турска митническа пломба. При проверката на товара след „тапа“, представляваща първите два реда кашони, митническите инспектори установяват, че във вътрешността са натоварени чували, съдържащи различни текстилни изделия и чанти.

Превозваните стоки са разтоварени в халето за проверка на Митническо бюро - Видин. При щателна проверка митническите служители установяват, че във всички 550 колета има 132 246 текстилни изделия и чанти с поставено лого и надписи на защитени търговски марки. Стоките с тегло 19 900 кг.

Товарна композиция от влекач и полуремарке с чужда регистрация пристига на МП "Лесово" на 10 февруари на входящо трасе в страната. Водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва транзитно през България групажна стока от Турция за Косово. След оперативен анализ превозното средство е селектирано за проверка.

В хода на контролните действия инспекторите откриват в товара недекларирани 3304 опаковки дамски и мъжки парфюми с обозначения на световноизвестни марки. Контрабандните парфюми са иззети и на водача е съставен акт за административно нарушение.

При проверката са установени и 2145 облекла и чанти с лога на защитени търговски марки, които също са иззети.

За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните търговски марки.