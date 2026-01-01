Екшън в магазин в Русе - маскиран мъж размахва пистолет в магазин, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 19 януари на бул. „Цар Освободител“.

Въоръжен мъж с маска ограби бензиностанция в Банско

В обекта е влязъл мъж с камуфлажни дрехи и черна маска на лицето, както и с газ-сигнален пистолет в ръка, който е размахвал демонстративно.

Той си е платил покупките и излязъл от обекта. Извършителят е задържан - 34-годишен мъж.

Оръжието и други веществени доказателства са приобщени към започнатото разследване. За случая е уведомена прокуратурата.