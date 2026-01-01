19-годишен шофьор е в тежко състояние след удар от товарен автомобил в Русенско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 15 януари в село Борисово на бул. „Родина“.

Товарен автомобил, управляван от 52-годишен мъж, е блъснал престояващ на платното автомобил, управляван от младежа.

Той е транспортиран в болница в Русе - с фрактури на ребра и други травми.

На водача на товарния автомобил са извършени проби за употреба на алкохол и наркотици, които са отрицателни, а за пострадалия водач са издадени талони за изследване.