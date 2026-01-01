Взети са проби от водата в язовир „Пчелина 2“ край Разград след установяване на случаи на мъртва риба, съобщиха от общинската администрация.

По време на редовен обход на язовирите в местността „Пчелина“, извършен от дежурните звена към община Разград в периода от 20 до 24 април, са открити 11 мъртви риби. Те са били локализирани в района до стената на язовир „Пчелина 2“.

В отговор на ситуацията от Общината са предприели незабавни превантивни действия. Взети са водни проби, които са предоставени за анализ на компетентните институции - лабораторията на „Водоснабдяване Дунав“, разполагаща с необходимия капацитет за подобни изследвания.

От Общината уточняват, че след получаване на резултатите от лабораторните анализи обществеността ще бъде своевременно информирана. Към момента ситуацията се наблюдава ежедневно, като не са регистрирани нови случаи на мъртва риба, допълват от общинската администрация.

През 2016 г. община Разград предприе мерки за установяване на неясна консистенция върху повърхността на язовир „Пчелина 1“. Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе тогава установиха, че зеленикавият цвят на водата и образувалата се пяна на язовир „Пчелина 1“ край Разград са в резултат на естествени гнилостни процеси на планктона.