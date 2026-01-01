Местната администрация следи ситуацията с открита мъртва риба в язовира в лесопарка „Липник“ край село Николово и вече са предприети първи действия на място. Това съобщи кетът на Русе Пенчо Милков на пресконференция.

По думите му сигналът е получен на 28 април, като веднага са изпратени служители на Общината и е осъществен контакт с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

„Колегите, които са били на място, ми докладваха със снимки. Имало е риба в преливника - два чувала по 10 килограма, която е дадена за утилизиране в екарисаж“, каза Милков.

Според информацията, с която разполага местната власт, една от вероятните причини за случая е ниското ниво на водата в езерото, съчетано с повишаващите се температури. Кметът посочи, че специалисти са обяснили, че в момента рибата е в размножителен период, а дребните екземпляри се засмукват от течението към преливника.

Повдигнаха обвинения на мъж за унищожаване на 1,5 тона риба на стойност 582 хил. евро

„По това време на годината преливникът обикновено е затворен. В момента водното течение засмуква дребната риба, тя пада жива в преливника, но там нивото на водата е много ниско и умира“, обясни той.

По думите му живите риби са били върнати обратно във водата, а през следващите дни ситуацията ще се наблюдава. Пенчо Милков съобщи още, че е изпратил две писма до Държавна агенция за метрологичен и технически надзор с искане да бъде разрешено повишаване нивото на водата, но до момента няма отговор.

„Нашата активност ще продължи, особено след ситуацията с рибите, която видяхме вчера“, заяви той. Заради проливните дъждове през октомври миналата година и прекомерно овлажняване на повърхностния слой на почвата от страната на сухия откос на дигата на язовира край Николово, беше предизвикано повърхностно свлачище край стената на водоема. Поради това и в него към момента се поддържа по-ниско ниво на водата.

Общината планира да използва ниското ниво на водата, за да почисти района пред гребните бази. Предвижда се с дребна техника да бъдат отстранени паднали предмети и наноси както пред съществуващата база, така и пред новата, чието строителство предстои да започне.

Според Милков това ще осигури по-безопасен достъп за спортуващите и децата, които тренират в района. Кметът коментира и случая с водните колелета в лесопарка, за които е получен протокол от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе. По думите му гумите вече са премахнати, а колелетата трябва да бъдат преместени обратно на мястото им.

„Няма правно основание да бъдат там. Трябва да се върнат“, каза Милков. По време на пресконференцията кметът потвърди, че е изготвен концесионен анализ за Чифлишкото езеро. Според него за възстановяването му са необходими укрепване на стената и изграждане на бетонов преливник.

Възможностите пред общината са три - концесия, отдаване под наем или самостоятелно стопанисване. Засега обаче няма заявен сериозен инвеститорски интерес.