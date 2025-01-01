Моторист пострада тежко при катастрофа в Разградско, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден около 12:30 часа. Микробус, шофиран от 40-годишен мъж, движейки се в посока от село Ясеновец към Разград, удря пътуващ по главния път в посока от Русе към Варна мотоциклет.

При удара тежко е пострадал 49-годишният моторист. Транспортиран е в болницата в Разград - с опасност за живота.

Водачът на микробуса не е пострадал, пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.