21-годишен шофьор блъсна 7-годишно дете в Кубрат, съобщиха от полицията.

Инцидентът станал на 7 август. Момчето пътувало в буса с 51-годишния си дядо.

Шофьор блъсна 9-годишно дете с колело в Брезник

Мъжът е спрял превозното средство пред дома си и тръгнал да отвори вратата към двора. Момчето е слязло внезапно от другата страна на буса и хукнало към дядо си.

В същия момент по пътя преминавал автомобил, шофиран от 21-годишен мъж от село Тетово, който е блъснал изскочилото пред него дете.

Пострадалото момче е настанено в болницата в Разград. Пробите на двамата водачи за алкохол и наркотици са отрицателни.