Двойка бели лебеди се появи за първи път в езерото в центъра на кубратското село Севар и вече близо седмица радва местните жители.

"Птиците бързо се превърнаха в атракция, като всеки ден хора се събират край водоема, за да ги наблюдават и снимат", разказа кметът на селото Леман Сюлейманова. По думите ѝ птиците са спокойни и неразделни, а появата им е положителен знак за селото.

Кметът съобщи, че това е първият подобен случай за селото и призовава за грижа към лебедите. Сюлейманова отбеляза, че в езерото има и други птици - патици, гъски, водни кокошки, като се очаква и ново поколение малки.

"Самото езеро е емблематично за Севар и е тясно свързано с историята му. Преди повече от 500 години първите жители се заселват в района именно заради наличието на питейна вода. По-късно селото се оформя около водоема, който и до днес остава негов естествен център", отбеляза Сюлейманова.

Тя добави, че грижата за езерото е приоритет за ръководството на общината и на кметството.