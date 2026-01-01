По традиция ято от 30-40 лебеда зимуват всяка година във Варна.

Те са от защитения вид ням лебед (Cygnus olor). През топлата част от годината живеят в скандинавските страни.

БГНЕС

За радост на малки и големи, красивите птици остават на варненския плаж до късна пролет, когато отново отлитат на север.

Птиците са много дружелюбни, свикнали са с човешкото присъствие и с охота позволяват да бъдат хранени.

Лебедите често мигрират на юг от северните си гнездови места през зимата в търсене на по-мек климат и открити водни пространства, където да могат да се хранят и да прекарат студените месеци.