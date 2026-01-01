16-годишно момиче припадна в дискотека след употреба на алкохол, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че сигнала за момиче, припаднало в дискотека в Разград е получен на тел.112 около 03.30 часа на 15 февруари. При пристигането на полицейски патрул на място е установена непълнолетна 16-годишна тийнейджърка от село Гецово, в неадекватно състояние вследствие на алкохолно опиянение. Транспортирана е в МБАЛ-Разград от екип на „Спешна помощ“ за детоксикация. Непълнолетната е била придружена от малолетно 14-годишно момиче, гражданка на Украйна.

14-годишно момиче е прието в болница в Разград след натравяне с алкохол

За случая е уведомен дежурен прокурор и е започната проверка. На родителите са съставени актове по Закона за закршла на детето.