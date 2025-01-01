Жена е загинала, а трима са с опасност за живота след вчерашната катастрофа на пътя Асеновград – Смолян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Движението по пътя беше временно преустановено, като се използваха обходни маршрути през Кричим и Кърджали.

Сигналът за катастрофата бе получен в полицията около 15:00 часа. По предварителна информация лек автомобил е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в лек автомобил. При челния сблъсък тежки травми са получили 66-годишният водач на първата кола и трима негови спътници – мъж на 65 години и две жени на 62 и 71 години. По време на транспортирането й към болница, по-младата от пътничките издъхнала.

В другия автомобил, управляван от 44-годишен мъж, пътували 42-годишна жена и дете на 10 години. И тримата са с леки наранявания, след оказана медицинска помощ те са освободени за домашно лечение.

Пробите за алкохол и наркотични вещества на шофьора са отрицателни. Причините за настъпилото тежко произшествие се разследват в досъдебно производство.