69-годишна жена е пострадала при пожар в апартамент в пловдивския район „Тракия“, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Огънят в жилището е пламнал на 7 август, предава БНР. На място са изпратени две пожарни коли с два екипа огнеборци, които са потушили пожара.

Пострадалата жена, която е живеела в апартамента, е откарана в болница с изгаряния по крайниците.

Огънят е унищожил аспиратор в кухнята, опушени са и стените на помещението, но останалата част на жилището е спасена.