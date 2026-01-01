Възстановено е движението през прохода Троян-Кърнаре. Това беше съобщено на официалния сайт на Агенция "Пътна инфраструктура".

Движението на автомобили през прохода беше спряно тази сутрин след получени редица сигнали за свлачище на земна и скална маса върху пътното платно от южната страна.

През декември проходът Троян-Кърнаре отново беше затворен временно поради свличане на голямо количество земна и скална маса на няколко километра след Кърнаре, в посока върха.