Шофьор е откаран в болница след каскада на бул. "Христо Ботев" в Пловдив.

Инцидентът е станал около 19,50 ч. срещу Факултета по дентална медицина, съобщиха за "24 часа" от полицията.

45-годишният мъж се забил с колата си в дърво. В резултат на катастрофата предната част на немския автомобил е с много сериозни материални щети.

По първоначални данни водачът е бил контактен, но е откаран от екип на Спешна помощ в УМБАЛ "Свети Георги", където ще уточнят какви са травмите му. Няма данни за употреба на алкохол и наркотици.