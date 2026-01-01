Пловдивския районен съд започва поредното заседание по делото "Дебора".

В тази част от процеса са предвидени разпити на свидетели, които започнаха в края на март и продължението им бе отложено за днес, предава БНР.

Делото „Дебора“: Адвокатите на Георги Георгиев смятат, че съдебният състав е предубеден (СНИМКИ)

На предишното заседание адвокатите на подсъдимия Георги Георгиев обявиха, че експертите за последните две години са сменили заключенията си на 180 градуса за това, че няма изпитан страх от страна на Дебора и че няма от какво да е продиктуван.

Това е станало възоснова на всички доказателства, показанията на самата Дебора Михайлова и видеоклипове с интимно съдържание, заради които делото е при закрити врата.

Според адвокатите обаче, съдебният състав е предубеден, след като, по думите им, е "длъжник" на Георги. Припомняме, че Пловдивският съд бе осъден за бавно правосъдие и трябва да изплати на подсъдимия 500 евро обезщетение.

Без отвод на съдебния състав и с разпит на свидетели продължава делото „Дебора“

Георги Георгиев е обвинен за нанесените на момичето рани с макетен нож, остригването на косата ѝ, нанесена средна телесна повреда и отправени заплахи за убийство.

Случаят с нападението срещу Дебора Михайлова е от лятото на 2023 година и предизвика вълна от съпричастност в цялата страна - хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие и в подкрепа на момичето.

Делото "Дебора" бе прехвърлено от Стара Загора в Пловдив и се разглежда при закрити врати, за да се предотврати разпространяването на данни от интимния живот на пострадалата, която е конституирана като частен обвинител.