В Пловдив откриха първото в България зоокафе и експозицията „Африка и Австралия“ към Природонаучния музей, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

На официалната церемония по откриването вчера присъстваха кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител Христина Янчева, заместник-кметовете Иван Стоянов и Пламен Панов, председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, районният кмет на „Централен“ Георги Стаменов и др.

БГНЕС

„Природонаучният музей продължава да се разраства, а с новия модул, който е съчетание от първото в България зоокафе и експозиция, се стараем да създаваме преживявания за децата и родителите“, каза директорът на музея Огнян Тодоров, цитиран в съобщението.

Експозицията „Африка и Австралия“ и зоокафе „Lion“ се намират в бившата бирария до Природонаучния музей. Сред експонатите, които могат да се видят в залата, са черна антилопа, птицечовка, коала, африкански бивол, гепард и др.

В кафето посетителите ще могат да пият шест вида африканско кафе и чай.

„В последните години Природонаучният музей се разрасна и е един от най-посещаваните музеи с приход от близо 1 млн. лв. В рамките на тази седмица ще открием още две експозиции – в Археологическия и в Етнографския музеи, което е доказателство, че Пловдив се развива. А ние сме длъжни да даваме все повече възможности за култура и преживявания на жителите и гостите на града“, заяви кметът Костадин Димитров, цитиран от администрацията.

През септември Регионалният природонаучен музей в Пловдив отбеляза 290 години от началото на модерната биологична систематика.