Първият на Балканите Музей на ютията отваря врати в Пловдив. Експозицията събира на едно място над 1200 реликви от цял свят.

Колекцията от ютии е дарена на музея от покойния вече художник Димитър Добрев. Негова дългогодишна страст е именно издирването и реставрирането на ютии. С това се е занимавал буквално до последните си дни.

През 2018 година кореспондентът на БГНЕС разказа за колекцията на пловдивския художник. В интервю пред БГНЕС тогава Добрев разказа за своята страст.

Ютиите за него са като малки пластики, споделя той за своята колекция от над 250 ютии, които вече могат да се разгледат свободно в Музея на ютията, част от Регионалния етнографски музей, който ще се помещава в къщата на Невена Атанасова, на емблематичната улица „Съборна“ в сърцето на Стария град.