Заради провеждането на 49-ия международен мемориален маратон „Съединение” на 6 септември движението на автомобили в Пловдив ще бъде спряно изцяло или поетапно от 09:30 ч. до 13:30 ч. или до приключване на мероприятието. Това съобщиха от общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“.

Моторни превозни средства няма да се движат по маршрута: бул. „Голямоконарско шосе”, бул. "Васил Априлов", бул. „Шести септември” до кръстовището с бул. „Цар Борис ІІІ Обединител”.

Временна организация на движението се въвежда и по повод провеждането на тържествена заря-проверка на площад „Съединение“ за 140 години от Съединението на България и Празника на град Пловдив. От 15:00 ч. до 24:00 ч. или до приключване на мероприятието се спира движението по бул. „Шести септември“, в участъка от кръстовището с бул. „Руски“ до кръстовището с бул. „Цар Борис III Обединител“.

Променят се и маршрутите на автобусни линии 6, 11, 15, 20, 21, 22, 37, 44, 93, 99 и 116 от вътрешноградския транспорт.

По време на тържествената заря-проверка на 6 септември в района на площад „Съединение“ няма да бъдат допускани хора в нетрезво състояние, с агресивно поведение, както и носещи обемисти багажи, огнестрелни оръжия, пиротехнически изделия, остри предмети, стъклени бутилки и др. От съображения за сигурност от 16:00 до 22:30 часа на 6 септември се въвежда забрана за полети на дронове и други безпилотни или пилотирани летателни средства в радиус от 1000 метра и височина 1000 метра около паметника на Съединението. Изключение се прави единствено за излитащите и кацащите самолети на летище Пловдив.

Кулминацията на празника ще започне в 20:30 часа на площад „Съединение“ пред едноименния паметник, където ще има тържествена заря-проверка по повод 140-ата годишнина от Съединението на България и Празника на град Пловдив с участието на представителни роти от гарнизон Пловдив.