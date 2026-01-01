Търговец на фалшиви дрехи се опита да подкупи полицаи в Пловдив, съобщиха от ОД на МВР.

В хода на поредна спецакция на 8 април, униформени са установили, че в магазин в квартал „Столипиново“ са изложени за продажба множество фалшиви маркови дрехи.

С намерение да попречи на служителите да продължат с изпълнението на задълженията си, собственикът на търговския обект им подал плик с 200 евро в него.

Веднага за случилото се е сигнализирана дежурната част на Шесто РУ, а пристигналата оперативна група извършила оглед на местопроизшествието и иззела парите.